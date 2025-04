Iroshka Elvir a Marlon Ochoa: El PL, a pesar del boicot, sacó más votos que ustedes

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Iroshka Elvir respondió a las denuncias de supuesto fraude electoral realizadas por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, señalando que es sorprendente que un miembro del CNE desconozca las normas que él mismo promovió para estas elecciones.

Elvir recordó que fue Ochoa, junto a la consejera Ana Paola Hall, quienes impulsaron la medida de no transmitir actas como resultados electorales si no contaban con el respaldo del lector biométrico. Esta disposición fue respaldada por el movimiento "Vamos Honduras" y su precandidato presidencial, Salvador Nasralla.

La diputada explicó que todas las actas que han pasado al escrutinio especial se encuentran en esa situación precisamente porque no se utilizó el lector biométrico o este no funcionó correctamente. Por lo tanto, según Elvir, es lógico que los números no coincidan, calificándolo como "matemática simple".