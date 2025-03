Fuerzas Armadas son señaladas de insubordinación por confrontar al CNE

Tegucigalpa, Honduras.- El accionar de la cúpula de las Fuerzas Armadas parece más una respuesta de insubordinación e irrespeto a la Constitución de Honduras por no subordinarse al Consejo Nacional Electoral (CNE), consideraron analistas.

Los expertos afirmaron que las Fuerzas Armadas de Honduras no tendrían por qué responder de forma verbal ni escrita, ya que ellos están bajo la disposición del CNE hasta el 8 de abril de 2025, cuando se oficialicen los resultados de las elecciones primarias.

"Ellos solo deben cumplir la orden del CNE y cumplir el mandato constitucional. Dar excusas, emitir pronunciamientos queriéndose lavar las manos donde ya no se la pueden lavar, simple y sencillamente es parte del desastre institucional que quieren hacerle al Consejo Nacional Electoral. Eso es parte de una planificación y de una estrategia de comunicación y una estrategia política para conservar el poder, debilitando las instituciones del Estado y tratando de hacerle creer a los hondureños que todas las instituciones de Honduras no sirven", aseguró el analista Oliver Erazo.

Recordó que las Fuerzas Armadas de Honduras están en la obligación constitucional de velar por el mantenimiento de la paz de forma democrática, pues así quedó plasmado en la Constitución de 1982.

Lamentó que sea el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y la cúpula de la institución castrense, quienes están “alterando los principios democráticos y la obligación constitucional”. Incluso, mencionó que pueden ser objeto y sujeto de manipulación para una estrategia de distracción y desgaste.

“Es una actitud de insubordinación que violenta las características constitucionales sobre las cuales está limitada el accionar de las Fuerzas Armadas. Están demostrando que no son obedientes, están demostrando que no son deliberantes, sino que están siendo argumentativos sobre el hecho de excusar lo inexcusable. Están tratando de generar excusas donde no caben excusas”, argumentó, al decir que se trata de una actitud infantil.