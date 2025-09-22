Seis municipios tendrán candidatos independientes en sus papeletas

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó la adición de seis candidaturas independientes al nivel de corporación municipal, los cuales serán incorporados dentro de la papeleta electoral.

Los municipios de Jacaleapa, El Paraíso; Humuya y La Villa de San Antonio, en Comayagua; Amapala, Valle; Tatumbla, Francisco Morazán; y Arenal, Yoro, son los lugares donde candidatos independientes competirán por la alcaldía.

Señaló que "en esos seis municipios aparecerá la imagen del candidato o candidata independiente en la última posición de la papeleta, es decir, al fondo, a la derecha y tendrán ese elemento adicional, particularmente con los cinco partidos que participaron".