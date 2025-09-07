CNE abre licitación para impresión de instructivos y manuales electorales

Empresas interesadas podrán presentar ofertas el 12 de septiembre para adjudicación de materiales electorales. La licitación contempla impresión de parte del material electoral.

  • CNE abre licitación para impresión de instructivos y manuales electorales

    En simultáneo, el CNE desarrolla la contratación del servicio de conectividad electoral, el CNE recibirá las ofertas de las empresas interesadas en participar en las licitaciones de ambos procesos.

     Foto: El Heraldo
  • 07 de septiembre de 2025 a las 14:22

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de un procedimiento de contratación para la impresión de parte del material electoral destinado a las elecciones generales de 2025.

El proceso de licitación contempla la adjudicación de la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación para dichos comicios.

CNE lanza contratación de Internet para transmisión de datos electorales

La convocatoria, identificada con el número CNE-PEG-UCCE-006-2025, está dirigida a todas las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación.

Según el aviso oficial, el procedimiento especial se desarrollará conforme a lo estipulado en las disposiciones administrativas del CNE y en el marco de la Ley de Contratación del Estado.

La convocatoria incluye instructivos, manuales y documentos de formación para elecciones.

La convocatoria incluye instructivos, manuales y documentos de formación para elecciones.

 (Foto: CNE)

Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas el jueves 12 de septiembre, hasta las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la colonia Matamoros.

De manera simultánea, esta semana el Consejo Nacional Electoral recibirá las ofertas para el proceso de licitación del servicio de conectividad, programado para este miércoles 11 de septiembre

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más