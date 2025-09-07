CNE abre licitación para impresión de instructivos y manuales electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de un procedimiento de contratación para la impresión de parte del material electoral destinado a las elecciones generales de 2025.
El proceso de licitación contempla la adjudicación de la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación para dichos comicios.
La convocatoria, identificada con el número CNE-PEG-UCCE-006-2025, está dirigida a todas las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación.
Según el aviso oficial, el procedimiento especial se desarrollará conforme a lo estipulado en las disposiciones administrativas del CNE y en el marco de la Ley de Contratación del Estado.
Las empresas interesadas en participar podrán presentar sus ofertas el jueves 12 de septiembre, hasta las 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la colonia Matamoros.
De manera simultánea, esta semana el Consejo Nacional Electoral recibirá las ofertas para el proceso de licitación del servicio de conectividad, programado para este miércoles 11 de septiembre