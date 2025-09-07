CNE abre licitación para impresión de instructivos y manuales electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de un procedimiento de contratación para la impresión de parte del material electoral destinado a las elecciones generales de 2025. El proceso de licitación contempla la adjudicación de la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación para dichos comicios.

La convocatoria, identificada con el número CNE-PEG-UCCE-006-2025, está dirigida a todas las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación. Según el aviso oficial, el procedimiento especial se desarrollará conforme a lo estipulado en las disposiciones administrativas del CNE y en el marco de la Ley de Contratación del Estado.