Augusto Aguilar sobre elecciones: “Es el efecto de la falta de planificación"

¿Desde su análisis que lectura se le da lo que sucede dentro del CNE?

Yo creo que lo que estamos viendo es el resultado, porque la causa yo la veo desde este ángulo: en primer lugar me parece que hubo una deficiente planificación refiriéndose a lo que es el transporte y custodia del material electoral, no hubo una buena coordinación y también pareciera que hay muchos empleados que no tienen experiencia porque hubo cambios con la nueva llegada de los magistrados entonces unos de los que habían estado en otros procesos ya no están.