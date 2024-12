La última voluntad de la cantante Dulce que su hija Romina no cumplió

“No, no, definitivamente no (se fue peleada con su hija). Lo que sí es que yo sí anticipé esto que iba a pasar porque Romina evita a la gente. A Romina nunca le gustó estar expuesta en los medios”, mencionó.

Cano aseguró que a Romina no le gusta la exposición pública, esto habría sido la razón de que no hubiera funeral, por lo que consideró que fue una actitud egoísta.

Por su parte, la actriz mexicana Ofelia Cano aseguró que Dulce y su hija Romina no tenían problemas entre ellas como circuló en las redes sociales, sin embargo calificó de egoísta a la única hija de la cantante.

“Por eso nunca va a dar la cara. A Romina era raro que la vieras en una presentación de Dulce. Romina, lo que menos quería era estar expuesta. Creo yo que Romi actuó de una manera egoísta, no sé si su papá, Luis Mircoli, la asesoró para que esto se hiciera de esta manera, pero por supuesto que no es merecido. Dulce merecía que sus fans y sus amigos la viéramos, la despidiéramos, la honráramos e hiciéramos guardia”, agregó.

Asimismo, lamentó que el cuerpo de su amiga no fuera velado porque incluso Dulce tenía un vestido especial para ese día,

“Nos hubiera encantado que recorriera toda la Ciudad de México el cuerpo de mi comadre, haberse despedido como ella quería. Ella tenía, de hecho, un vestido”, dijo en la entrevista.

“Ella quería que la vistieran... tenía un vestido especialmente... ella dijo: ‘cuando me muera, yo quiero que me pongan este vestido’ que compró no sé si en Turquía”, aseguró.

Dulce se recuperaba de una complicada operación de “decorticación pleuropulmonar” a la que había sido sometida el 9 de diciembre por el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace varios meses.