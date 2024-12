Del corazón al horno: Thelma Zúñiga, repostera que marca la diferencia con “Un Toque Dulce”

“Al principio me dio curiosidad por empezar a hacer postres fríos, no pasteles, solo postres como más el estilo del abuelo, de los caseros. Pero después empecé a buscar más y así empezó esta aventura”, explicó Thelma.

9

Los malos comentarios fueron parte del aprendizaje, pues siempre valoró la opinión de sus clientes para tratar de ofrecerles un mejor producto.

10

“He aprendido y también he tratado de buscar, enfocarme más a una mejor atención al cliente, no como antes, como cuando empecé, con el miedo de venir hasta preguntarle al cliente, ahora puedo tener esa comunicación y ese miedo hasta a veces hasta nosotros mismos de salir en nuestros videos. Siento que me he superado para poder tener otra identidad para mi negocio”, relató Thelma como parte de su crecimiento como repostera.

11

Su principal objetivo como emprendedora es llevar a la mesa lo que el cliente tiene en su mente. Es recrear los sueños en azúcar, pues cada pastel, cada cupcake y cada galleta es pensado con la intención de darle la mejor y única experiencia a esa familia.