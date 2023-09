Taylor Swift y Travis Kelce, avivan rumores de romance

Se sabe que desde julio pasado, el dos veces ganador del Superbowl estaba intentando acercarse a Taylor, pues ya se encontraba obsesionado con ella. De hecho, en el podcast que tiene junto a su hermano, el también jugador de la NFL, Jason Kelce, reveló 87que trató de darle a Taylor un “friendship brazalet” con su número telefónico, pero por diversas circunstancias, esto no fue posible.

“Me decepcionó que no hablara antes o después de sus conciertos porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dio un poco de rabia no poder entregarle una de las pulseras que hice para ella. Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, hay pulseras de la amistad. Recibí un montón de ellas estando allí, pero quería darle a Taylor Swift una con mi número”, confesó el ala cerrada de 33 años a su hermano mayor.

Travis confesó también que se tomó personal este desaire, pues al parecer, la estrella del pop no tenía ningún interés en salir con él.