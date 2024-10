Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizarán la cinta The Housemaid

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sydney Sweeney y Amanda Seyfried serán las protagonistas de la adaptación al cine de The Housemaid, bajo la dirección del realizador Paul Feig .

El guion de Rebecca Sonnenshine está basado en la novela de Freida McFadden, y Todd Lieberman (The Muppets) producirá el proyecto a través de Hidden Pictures, mientras que Sweeney, McFadden y Alex Young serán los productores ejecutivos del thriller psicológico.

La novela de McFadden ha estado en la lista de los libros más vendidos del The New York Times y de Amazon durante 98 semanas y contando.

“Parte de la diversión del libro fue imaginario al elenco mientras lo leíamos, y Sydney Sweeney y Amanda Seyfried son perfectas para Millie y Nina: ambas son misteriosas, matizadas e increíblemente hábiles para convertirse en personajes que no revelan todo de inmediato”, dijo Erin Westerman, copresidenta de Lionsgate Motion Picture Group en un comunicado a Deadline.

Sweeney alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su trabajo en la serie de HBO Euphoria, y desde entonces ha protagonizado películas como Immaculate o Everyone but You.