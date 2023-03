De Sydney Sweeney a Sadie Sink: Ellos son la generación relevo en Hollywood

Según la publicación, Sweeney, de 25 años, ha bromeado diciendo que, de niña, practicaba todos los deportes imaginables. Ahora, está siendo nominada a todos los premios imaginables: en 2022 a dos Emmy a Mejor actriz secundaria por su trabajo en las sonadas The White Lotus y Euphoria.

En suma, ha logrado cameos en las series The Handmaid’s Tale, Sharp Objects y en la cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Pronto será protagonista de Madame Web, una película de superhéroes producida por Marvel Studios y Sony Pictures centrada en la heroína legendaria del universo de Spider-Man.