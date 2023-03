Jeremy Renner comparte detalles de su accidente y cómo vivió todo

“¿Cómo se verá mi cuerpo? ¿Sólo voy a ser una columna vertebral y un cerebro, como un experimento científico?”, se preguntó Renner mientras estaba en el hospital.

En el clip preliminar de la entrevista, se puede ver a Renner muy tranquilo, sin embargo cuando Sawyer le pregunta cómo fue el momento en el que él se disculpa con su familia a través de lenguaje de señas, él se rompe en llanto.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, aseguró el actor.