Super Bowl halftime show 2024, ¿quién cantará y cuáles canciones?

Pero Usher no estará solo en el escenario, también se anunció que la legendaria Reba McEntire entonará el Himno Nacional de Estados Unidos, mientras que Post Malone deleitará a la audiencia con su interpretación de la emblemática canción “América The Beautiful”.

- U Remind Me

- Love in this Club

- Somebody To Love (Justin Bieber)

- Don´t Look Down

- My Boo

- Yeah

- DJ Got Us Fallin’ In Love