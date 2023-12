Jolibeth Sánchez, la artista de la joyería que traspasa fronteras

Su talento y trayectoria empresarial fueron reconocidos por parte del consulado de México en New York; el Bridal Bazaar, en los Customer Choice Awards , en la categoría Joyería del año 2023, y Emprendedora Sin Fronteras 2023, del proyecto especial “Mujeres adelante”.

Sus diseños han sido expuestos en grandes eventos internacionales, los Latin Fashion Week en New York, en la semana de la moda; dos años consecutivos en Costa Rica Fashion Week: en la Embajada de Honduras en España y en el Spring Colors en Rhoden Island, Estados Unidos.

“Hacemos envíos desde Honduras a todo Estados Unidos y estamos en una tienda en Brooklyn, New York y en la tienda This is Latin American. En Honduras tiene tiendas en Tegucigalpa en Plaza Haytt, en centro comercial Los Próceres y en Mall Galería en Avoka”.