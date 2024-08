Shin Fujiyama denuncia que gobierno interviene escuelas que su fundación anuncia reparar

Shin Fujiyama inició el día 21 del reto 3,000 kms donde su objetivo será llegar hasta la ciudad de San Luis Potosí.

Fujiyama saldrá de la ciudad de Matehuala, donde agradeció el hospedaje en el lugar.

“Comienza el día 21 del reto 3000 km, hoy me despido de la ciudad de Matehuala, un lugar donde su gente me recibió con mucho cariño, ya es momento de partir rumbo a la ciudad de San Luis Potosí. Hasta el momento no tenemos hospedaje, ya que no hay nada en esta carretera, deséennos suerte” escribió Shin en sus redes sociales