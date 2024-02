Selena Gómez, a punto de estrenar nuevo sencillo de su próximo disco

Según varios rumores, los productores de esta nueva pieza musical fueron los mismos de Hands to Myself y Flowers, de Miley Cyrus, por lo que la expectativa ha ido en aumento.

Se trata del sencillo Love On, que la intérprete dará a conocer este próximo 22 de febrero, casi en coincidencia con el Día de San Valentín (14 de febrero). Así lo han anunciado diferentes estaciones de radio de Estados Unidos, información que fue replicada por cuentas oficiales de seguidores.

En una entrevista para Vogue, que Gómez brindó a inicios de año, la artista reveló detalles sobre el sonido de la música en la que ha estado trabajando. “No habrá ninguna canción triste en este álbum”, adelantó.

Y aunque han pasado más de cuatro años desde que sacó su último repertorio musical, es verdad que en el último tiempo ha estado viviendo una etapa muy diferente, partiendo de que hizo público su noviazgo con el también cantante Benny Blanco.

Por ende, tiene sentido creer que, pese a que sus canciones más legendarias han sido aquellas en que evidencia estar atravesando marcados duelos (Lose You to Love Me), este será un “verdadero disco pop” que despertará las ganas de bailar, junto a un poco de sonido de R&B.