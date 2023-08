Selena Gómez adelanta una nueva era con su sencillo Single Soon

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Pese a continuar despuntando en la industria cosmética con su marca Rare Beauty, explorar facetas mucho más personales en su documental My Mind & Me, y retomar su gusto por la actuación en la serie Only Murders in the Building, Selena Gómez no está satisfecha si no hay música de por medio.



La artista de 31 años ha confesado en innumerables ocasiones que componer e interpretar sus propias canciones, además de pararse sobre el escenario y regalar experiencias únicas a sus seguidores, es lo que más la llena. Por eso no sorprende que mientras se espera la llegada del sucesor de “Revelación” (2021), la cantante adelante un nuevo sencillo.



“Todos han estado pidiendo música nueva desde hace un tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano”, escribió la originaria de Texas en sus redes sociales, mientras acompañó el aviso con un álbum de imágenes en las que muestra algunas de las escenas del futuro videoclip que llevará por nombre Single Soon.



La fecha de lanzamiento de este adelanto de la cantante pop está fijada pare el próximo viernes 25 de agosto. Esta vez Selena vuelve en solitario y al parecer se trata de material elaborado únicamente en inglés. Una de las frases que ha dejado ver podría tener algo que ver con su bandera de amor propio: “Don’t settle for being someone’s sometimes” (“no te conformes con ser a veces de alguien”).