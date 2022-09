Satcha Pretto vuelve a Despierta América: “De la mano de Dios me recuperaré al 100%”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Después de más de dos meses fuera de las pantallas, la hondureña Satcha Pretto regresó a Despierta América.

La periodista catracha fue operada de la rodilla derecha luego de sufrir un accidente casero, por lo que tuvo que ser intervenida y luego hacer rehabilitación.

Al ritmo de “Sopa de Caracol”, Pretto regresó al set del programa matutino de Univisión y fue recibida por sus compañeros, quienes se mostraron muy alegres por el regreso de la presentadora de noticias.

“Hay cambios, se habrán dado cuenta que no tengo tacones” mencionó al llegar al set.

“Hoy se cumplen 7 semanas de la operación, estoy sumamente agradecida con Dios, con ustedes por el apoyo que me han dado, con ustedes aquí por cada mensaje, cada flor, cada regalo que me enviaron me ha servido”, expresó.

Añadió: “Mi rehabilitación sigue durante varias semanas, pero estoy aquí como siempre con todo el entusiasmo para informarles y para hacer lo que más me gusta trabajar en esta casa de Despierta América”.