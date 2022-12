¿Qué sucedió con el niño que cantó “Mi burrito sabanero”?

Según contó Cuenci, él formaba parte del Coro infantil de Venezuela , cuando Blanco lo escuchó cantar. “Emepecé a cantar en los pasillos, a silbar, estaban grabando y el que estaba cantando no les gustaba y dijeron: “Quién está allá afuera? ¿Te sabes la letra?” y me hicieron cantar, yo no pronunciaba la s, decía burrito tabanero y así salió El burrito sabanero”.

“Nunca recibimos nada, nosotros nunca ni ninguno de nosotros recibimos nada ni reconocimientos. Te cuento esto con mucho sentimiento porque quisiera justicia conmigo, ahora tengo gente detrás de mí que necesitan bastante ayuda y yo lo quiero hacer trabajando, no mendigando y discúlpame la palabra porque me gusta trabajar, eso es lo que quiero”, contó el artista.

Ricardo recordó que cuando era niño pudo haber sido parte de la famosa agrupación Menudo, pero sus padres no aceptaron la oferta que les propuso Edgardo Díaz, representante de la boyband.

“Tuve una oferta con el grupo Menudo, en ese tiempo el grupo estaba formándose y teníamos una amistad con Edgardo, me vio cantar y me dijo que si yo quería pertenecer a Menudo, pero yo era muy niño y al final todo quedó ahí. Imagínate si yo hubiese estado con Menudo, otro gallo fuera cantado, estaría todavía cantando, ayudando a mi familia y no estaríamos en la situación en la que estamos ahorita. Ya adulto yo dije: “Bueno lo que no fue”, comentó.