Amber Heard anuncia acuerdo con Johnny Depp en caso de difamación y solo pagará 1 millón de dólares

Heard aseguró que con el acuerdo: “finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance”.

En cambio, “en Estados Unidos agoté todos mis recursos antes y durante un juicio en el que fui sometida a una sala en la que se excluyeron abundantes pruebas directas que corroboraban mi testimonio y en el que la popularidad y el poder importaron más que la razón y el debido proceso”.

“Mientras tanto, estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a vivir. Incluso si mi apelación en los EE. UU. tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio en el que un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez”, afirmó.

Finalmente aseguró que “el tiempo es precioso y quiero pasarlo de forma productiva y con un propósito. Por muchos años he estado en arduo y costoso proceso legal que ha demostrado ser incapaz de protegerme y a mi libertad de expresión. No me puedo arriesgar a pagar algo imposible -uno que no es solo financiero, también psicológico, físico y emocional-. Las mujeres no deberían que tener que enfrentar abuso o bancarrota por hablar con la verdad, pero desafortunadamente esto no es así.