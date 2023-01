¿Qué pasó con Debbie Rowe, la enfermera que se convirtió en la madre de los hijos de Michael Jackson?

En 1996, Michael se había divorciado de Lisa Marie Presley , con quien no logró tener hijos, siendo este uno de los más grandes deseos del cantante, por lo que Debbie se ofreció a gestar un bebé para él.

Años después, Debbie confesó que los embarazos se llevaron a cabo a través de inseminación artificial y nunca fueron realmente una pareja.

Tres años después del matrimonio, Michael y Debbie se divorciaron, la enfermera renunció a la custodia de sus hijos, pero el tribunal desestimó su petición, sin embargo, llegó a un acuerdo para que el artista se quedará con los derechos sobre los menores.

“Son sus hijos, los tuve por él, no habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él, lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”, declaró en ese momento Debbie Rowe.