Príncipe Harry asistirá a la coronación de Carlos III sin Meghan Markle

Los organizadores, “exasperados”, no pudieron finalizar el plan de la sala en Westminster en espera de su decisión, informó el Daily Mirror el miércoles.

Se desconoce si Harry irá solo porque no cumplieron con los “caprichosos” de la pareja o si fue una decisión de Meghan de no asistir para no “robar” la atención en una fecha tan importante para la monarquía británica.