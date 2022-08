¿Podrá “conectar” Cesia Sáenz para ganar la final?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este domingo 14 de agosto La Academia tendrá un único ganador del primer lugar y la hondureña Cesia Sáenz es fuerte candidata a alcanzarlo. Poder “conectar” con el público, según los críticos, sería el elemento que lo definiría todo.



“Te dieron todo para hacer lo que sabes hacer, y para una semifinal sucede que simplemente me remontaron a lo que ya vi antes”, le dijo Lolita Cortés a la representante catracha tras su presentación del domingo anterior. “Me pasa, Cesia, que no me sensibilizo al escucharte”, apuntó.



En consecuencia, el resto de críticos acopló, cada uno a su manera, la idea de que para ganar la final, Cesia debería “dejar un pedazo de su alma” en su interpretación la última vez que subiera a ese escenario. Pero, ¿qué opinan los conocedores del tema musical en Honduras?