¿Apoyo a Piqué? Luisito Comunica aclara la polémica sobre su foto y la canción de Shakira

Ante esto, Luisito no se quedó inmóvil, y decidió subirse a la ola de popularidad y polémica que causó la canción. El popular youtuber subió una instantánea a su cuenta de instagram donde muestra su reloj.

Además, en el pie de foto el mexicano aclara que no apoya a nadie y solo es un chiste por la canción. “Vestido como un Rolex, pero orgullosamente soy un Casio (PD: esto no es apoyo a nadie, literal solo me dio risa esa parte de la canción porque tengo un Casio puesto. Ni siquiera me sé bien el chisme” aseguró.