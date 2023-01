Aseguran que Piqué y Clara Chía podrían terminar su relación por una frase de la canción de Shakira y Bizarrap

De acuerdo con el show “Sálvame”, el pasaje que inició la preocupación de Chía Martí fue: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

La nueva canción de la colombiana causó furor en las redes sociales debido a los dardos que lanza contra su expareja y su nueva novia.

Estas son algunos de los dardos que lanzó la colombiana.

-Una loba como yo, no está pa’ novatos

-Yo solo hago música, perdón que te sal-pique

-Te creíste que me heriste y me volviste más dura

-Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

-Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

-Cero rencor bebé

-Cambiaste un Rolex por un Casio