Equipo de Pepe Aguilar le habría ocultado varias polémicas para que ‘no se enoje’

4

Sin embargo, a varias semanas del mensaje, el cantante de “Por mujeres como tú” fue entrevistado por Alan Tacher sobre la “mala relación” con la madre de su yerno y supuestamente, tras bastidores, el equipo de Aguilar empezó a hacer señas para evitar la pregunta, informó Martha Figueroa.

5

“Alan le dice: ‘Pepe, ¿qué tal lo de tu suegra?’, y Pepe quedó como: ‘¿De qué hablas?’. Los de atrás (su equipo) estaban haciendo señas de ‘no, no, no’ porque no sabía nada de eso. Le habían ocultado la información para que no se enojara”, narró la presentadora.

6

Además, agregó que mantienen alejado a Aguilar de los comentarios difundidos en redes sociales, especialmente los de su hija menor quien hoy por hoy no deja de ser tendencia en internet.