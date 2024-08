Taylor Swift lidera apuestas: Estos son los nominados a los VMA’s 2024

El listado lo encabeza Taylor Swift con 10 nominaciones, la mayoría por su video Fortnight a dúo con Post Malone, quien también está en liza con nueve menciones, incluyendo una adicional por I Had Some Help en colaboración con Morgan Wallen.

A su vez, Karol G está postulada por “Mi ex tenía razón”, Myke Towers por “Lala”, y Shakira y Cardi B por “Puntería”.Cabe mencionar que aún faltan las categorías sociales, incluyendo la Canción del verano, cuyas revelaciones se harán en las próximas semanas.

En la categoría de Mejor k-pop se enfrentan los sencillos: Seven, de Jung Kook y Latto; Rockstar, de Lisa; Smoothie, de NCT Dream; Super Shy, de NewJeans; “Lalalala”, de Stray Kids; y Deja Vu, de Tomorrox X Together.

• Paint The Town Red, de Doja Cat

• We Can’t Be Friends, de Ariana Grande

• Houdini, de Eminem• Snooze, de SZA

• Fortnight, de Taylor Swift y Post Malone

- Artista del año -

• Ariana Grande

• Bad Bunny

• Eminem

• Sabrina Carpenter

• SZA

• Taylor Swift

- Canción del año -

• Texas Hold ‘Em, de Beyoncé

• Lovin’ on Me, de Jack Harlow

• Not Like Us, de Kendrick Lamar

• Espresso, de Sabrina Carpenter

• Fortnight, de Taylor Swift y Post Malone

• Lose Control, de Teddy Swims

- Mejor nuevo artista -

• Benson Boone

• Chappell Roan

• Gracie Abrams

• Shaboozie

• Teddy Swims

• Tyla

- Mejor colaboración -

• Rich Baby Daddy, de Drake, Sexyy Red & SZA

• Wanna Be, de GloRilla y Megan Thee Stallion

• Wild Ones, de Jessie Murph y Jelly Roll

• Seven, de Jung Kook y Latto

• I Had Some Help, de Post Malone y Morgan Wallen

• Fortnight, de Taylor Swift y Post Malone

- Mejor latín -

• “Mil veces”, de Anitta

• “Mónaco”, de Bad Bunny

• “Mi ex tenía razón”, de Karol G

• “Lala”, de Myke Towers

• “Bellakeo”, de Peso Pluma y Anitta

• Touching The Sky, de Rauw Alejandro

• “Puntería”, de Shakiray Cardi B