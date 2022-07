Noah Schnapp confirma que su personaje de Will Byers en “Stranger Things” es gay

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Noah Schnapp, actor que da vida a Will Byers en la famosa serie de Netflix “Stranger Things” confirmó lo que muchos de los seguidores de la serie se preguntaron en esta cuarta temporada ¿Will está enamorado de Mike?

Fue en una entrevista para la revista Variety que el protagonista de la famosa serie habló sobre la sexualidad de su personaje.

“Está bastante claro en esta temporada que Will siente algo por Mike”, inició diciendo. Añade: “Creo que para la cuarta temporada era simplemente interpretar a este personaje que ama a su mejor amigo, pero que lucha por saber si será aceptado o no”.

Asimismo, confesó que una de las escenas clave respecto a su sexualidad se escribió y rodó de forma improvisada. Se trata del momento en que Jonathan Byers, hermano de Will, le dice lo que está atravesando, le abraza y le dice que siempre estará para él.

“Esta escena no estaba escrita originalmente en el guion. Fue hasta después de hacer la escena de mí en la furgoneta, donde me vieron llorar y la protección que se ve con Jonathan mirando por el espejo retrovisor. Dijeron que necesitaban una escena con eso. Así que la escribieron mientras rodábamos”, contó el actor.

Schnapp comentó que es importante que la gente vea que las personas que no se atreven a salir del clóset y se sienten fuera de lugar no están solas.

“Es muy importante que la gente vea que Will no está solo porque todo lo que vemos de él es que lucha y se siente deprimido y que no puede ser él mismo. Jonathan habla en clave: es la forma perfecta de decirle a alguien como Will que se preocupa por él y que lo acepta pase lo que pase. Creo que fue muy sano”, afirmó.

