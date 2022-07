La icónica escena con el tema “Masters of Puppets” de Metallica en Stranger Things

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La segunda parte de la temporada 4 de Stranger Things se estrenó el pasado viernes 1 de julio y desde hace unos días de lo único que se habla, en redes sociales, es de una de las escenas interpretadas por el nuevo personaje de la serie, Eddie Munson.

Al estilo de “Master of Puppets” Eddie sube a una casa rodante e interpreta la canción de la banda estadounidense Metallica, lanzada en 1986.

En esta temporada los protagonistas se enfrentan a Vecna, una temible criatura capaz de adentrarse en la mente de las personas, así qué para salvar el mundo, en Stranger Things, Eddie sacrifica su vida y atrae a los secuaces del villano (unos murciélagos) en el otro lado, tocando su guitarra eléctrica.

Como era de esperarse la escena dejó boquiabiertos a cientos de seguidores, quienes no solo reconocieron la buena interpretación del actor británico Jossep Quinn, sino que también aplaudieron la valentía del personaje que interpreta.

De hecho en Twitter los usuarios calificaron esta icónica escena rockera como la mejor parte de todo el último episodio, que duró 2 horas y 22 minutos. “Qué buena temporada de Stranger Things”. “Eddie Munson, mi rey, te rezo”, dijo en una publicación el youtuber y streamer español AuronPlay acompañándola de una imagen de la escena.

Los fans de la serie esperan que en los próximos días, “Master of Puppets” sea la canción más escuchada en todo el mundo, al menos en este mes, tal como pasó en el pasado con el éxito que también se incluyó en la serie “Running Up That Hill” de Kate Bush.

