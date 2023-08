Muere a los 36 años Darren Kent, actor de Game of Thrones

La causa de su muerte no ha trascendido, pero según fuentes el actor batalló contra la osteoporosis, artritis y una enfermedad sumamente rara en la piel.

LONDRES, INGLATERRA.- Darren Kent , un destacador actor británico que participó en la popular serie Game of Thrones, murió a los 36 años.

“Darren no solo era un actor, director y escritor talentoso, sino que realmente era una de las personas más amables que he tenido el placer de conocer”, dijo Carey Dodd Associates en otro mensaje publicado en Instagram.

Kent apareció en Game of Thrones en la emblemática escena final de la temporada 4, cuando él interpreta a un pastor que sostiene el cuerpo calcinado de su hija debido a los ataques de los poderosos dragones de Daenerys.

Nació el 30 de marzo de 1987 y comenzó su trayectoria actoral de manera oficial en el año 2008, cuando con 21 años interpretó al joven Jimmy Esseker en la cinta de terror Mirrors —al lado de Kiefer Sutherland—.

Entre sus créditos se encuentran la serie Shameless y Snow White and the Huntsman. Así como su inolvidable papel como pastor de cabras en GOT en un capítulo de 2014.

En su tierra natal participó en los shows Community y EastEnders, de la cadena BBC.