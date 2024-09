Michael Keaton quiere recuperar su verdadero nombre: Michael Douglas

Va a decir usted: “el actor de ´Bajos instintos´ no queda para esos papeles”. Bueno, por esa razón es que Michael Keaton renunció a ser Michael Douglas, su verdadero nombre, porque el Michael Douglas que todos conocemos ya tenía doce años de trayectoria cuando Keaton inició su carrera en el cine. Y puede haber un Michael Douglas, no dos.

Así que sin darle tantas vueltas, el actor usó el Keaton, porque el Sindicato de Actores de Hollywood no le permitió presentarse ante la industria con su nombre real, asociado a una de las figuras más prominentes del cine que ganaría el Oscar nueve años después de que Keaton iniciara su trayectoria en la pantalla grande.

“Estuve investigando, no recuerdo si fue en una guía telefónica. Supongo que fue: no lo sé, déjenme pensar algo”, cuenta el actor, Michael Keaton, en una entrevista con la revista People.

No obstante, a casi 50 años de esa decisión, ahora resulta que el actor quiere recuperar su apellido real y comenzar a usar un nombre que vendría siendo un híbrido: Michael Keaton Douglas, aunque su nombre real es Michael John Douglas.

Todavía su deseo no se cumple, aunque ya hizo un primer intento, en la película Knox Goes Away (2023), de la que es director, quiso usar su nuevo nombre, pero no lo dijo con tiempo y terminó apareciendo como lo hemos conocido. “Les dije, en el crédito de la película mi nombre aparecerá como Michael Keaton Douglas (...) pero se me olvidó darles el tiempo suficiente para que eso fuera posible. Pero sucederá”.

Incluso en Beetlejuice Beetlejuice, su más reciente proyecto que se estrena hoy en los cines de Honduras, sigue siendo Michael Keaton.

Pero el actor no tiene apuro en este asunto, aparecerá cuando tenga que aparecer, total, con casi medio siglo de trayectoria, este viene siendo un asunto secundario para un actor que desde niño supo que tenía talento para cautivar al público, y que al día de hoy ha aparecido en grandes éxitos del cine, y es considerado uno de los mejores Batman de la historia de la franquicia.