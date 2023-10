Martin Scorsese revive la tragedia de los nativos Osage en su nueva película junto a Leonardo DiCaprio

La tragedia que afectó a su familia constituye el argumento de la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (“Los asesinos de la luna”), basada en el bestseller homónimo.

Los Osage tenían la exclusividad de la explotación de esta inesperada riqueza. Los derechos no podían transmitirse ni venderse, sólo heredarse.

Cuando asistió a una proyección privada de la película de Scorese, en el verano boreal, Margie Burkhart no pudo evitar revivir con fuerza la indignación que la acompaña desde siempre.

Su abuelo, Raymond Red Corn padre, también Osage, sospechaba que su segunda esposa, una mujer blanca, lo estaba envenenando. Murió a comienzos de los 1920 de la noche a la mañana. Tenía poco más de 40 años y gozaba de buena salud, recuerda Kathryn. No se llevó a cabo ninguna investigación.

“William Hale no necesitaba hacer lo que hizo. Era uno de los hombres más ricos del condado de Osage. Tenía mucho ganado. Mucho dinero”. Asesinó “por simple codicia”.

Sólo el 5% de los asesinatos de Osage cometidos en los años 20 del siglo pasado fueron objeto de investigación federal, estimó Jim Gray, quien sirvió como jefe de la Nación Osage entre 2002 y 2010.

“No ha habido justicia para estas familias”, dijo en Skiatook, al norte de Tulsa, admitiendo que cuando se enteró que Hollywood estaba interesado en este doloroso pasado lo invadió la ansiedad.

“¿Íbamos a convertirnos en actores secundarios de nuestra propia historia? Imagínense nuestra sorpresa cuando Scorsese se contactó con nosotros, habló con nosotros, nos escuchó y reescribió gran parte del guión”.

Inicialmente el guión debía centrarse en la investigación federal, pero finalmente se centró en la pareja Mollie-Ernest.

“Cuando vean la película sentirán la influencia de los Osage”, dice Gray. Él aspira a que el estreno del largometraje genere conciencia sobre “las personas que han sido pisoteadas” para que Estados Unidos se convierta en “lo que es hoy”.

“Probablemente la gente no quiera hablar de ello. No está en nuestros libros de historia, pero debemos conocer nuestro pasado, especialmente sus errores, para no repetirlos”, sostiene.

Margie Burkhart también espera que el drama vivido por los Osage no sea olvidado. “Dentro de dos o tres años, cuando la película ya no sea noticia, espero que la gente siga hablando de ella”, concluye.