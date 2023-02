Maity Interiano tras comprometerse con Anuar Zidan: Este es un momento por el que he rezado

Añadió: “Las palabras se quedan cortas para como me siento, esto es un momento que he soñado, he rezado, lo he pedido desde el fondo de mi corazón y llegó cuando menos me lo esperaba. Yo sabía que estábamos en una relación donde ambos queríamos lo mismo, ambos habíamos pedido por eso, pero no pensé que la vida me iba a sorprender de tal manera y tan pronto, más porque ya Dios es tan generoso que me está dando tantas cosas buenas ya como mi trabajo que hoy empiezo como conductora, yo ya estaba feliz, me siento muy bien, tengo a mi familia con salud, tengo a Anuar y no pensaba que iba a llegar ese momento, pero llegó y estoy tan feliz”.

Maity además aseguró que su futuro esposo “es la respuesta a todas mis oraciones”.