Los momentos clave de la 96ª edición de los Óscar

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- De la emocionante interpretación de Ryan Gosling de “ I’m Just Ken ” a los llamados a un cese al fuego en Gaza, hubo varios momentos destacados en la 96ª edición de los Oscar de este domingo en Hollywood .

“Probablemente será el primer director en este escenario en decir que quisiera no haber hecho esta película. Quisiera poder cambiar esto por que Rusia nunca atacará a Ucrania, nunca ocupará nuestras ciudades”, dijo su director Mstyslav Chernov.

El multimillonario éxito de taquilla “Barbie” fue notoriamente excluido de las categorías de mejor director y mejor actriz, y solo se llevó a casa un premio, pero las frecuentes alusiones a la película hicieron que gran parte de la gala estuviera teñida de rosa.

Ryan Gosling fue la prueba del poder cultural de la cinta, ya que el actor -también nominado- puso al público de pie con su caleidoscópica interpretación del tema “I’m Just Ken”.

Fue la segunda actuación musical para el filme esta noche, después de que Billie Eilish y su hermano Finneas ofrecieran una conmovedora interpretación de “What Was I Made For?”, que luego se alzó con el único Óscar para el filme de la mítica muñeca.

También el presentador Jimmy Kimmel aprovechó su monólogo de apertura para hacer un guiño a la decisión de la Academia de dejar a la directora Greta Gerwig fuera de la carrera a la mejor dirección: “Ahora, Barbie es un ícono feminista, gracias a Greta Gerwig, que muchos creían que merecía ser nominada a mejor directora esta noche”.

“Esperen un segundo. Sé que están aplaudiendo, pero ustedes son los que no la votaron, por cierto. No actúen como si no tuvieran nada que ver con esto”, señaló.