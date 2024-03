“Peso Pluma”, “Bad Bunny”, “Anuel”: las cosas más buscadas en YouTube por los hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La plataforma de YouTube por años ha sido el sitio referente en cuanto a videos que van desde entretenimiento, música, tutoriales, y mucho más, siendo una especie de océano de información.

En el caso particular de Honduras, artistas como Peso Pluma, Bad Bunny y Anuel figuraron entre las 20 cosas más buscadas en 2023, de acuerdo al informe anual compartido de DataReportal, plataforma que comparte análisis realizados por las organizaciones We Are Social y Meltwater.

En primer lugar, el término de búsqueda más utilizado por los hondureños en YouTube es la palabra “Musica”, seguido de “Videos”, siendo búsquedas muy generales.

No obstante, los usuarios aprovechan la plataforma para búsquedas más específicas, como “Rosa de Guadalupe”, icónica serie mexicana que se posicionó como la sexta temática más consultada por los hondureños.

Asimismo, entre las cosas más buscadas figuran artistas que tuvieron fuerte tendencia el año pasado, como Anuel AA, posicionándose en el décimo lugar de las cosas más buscadas. Mientras que, el intérprete mexicano Peso Pluma y Bad Bunny se encuentran en el puesto 12 y 13, respectivamente.

Cabe resaltar que en Honduras hay alrededor de 4.6 millones de usuarios de YouTube hasta inicios de 2024, según el informe citado.