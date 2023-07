Kesha y Dr. Luke ponen fin a su larga disputa en los tribunales tras una década de batallas legales

“Solo Dios sabe lo que pasó aquella noche, como siempre he dicho. No puedo recordar todo lo que pasó. Estoy deseando cerrar este capítulo de mi vida y empezar uno nuevo. Solo le deseo la paz a todas las personas implicadas”, escribió la cantante.

Mientras que el productor manifestó: “Aunque aprecio que Kesha reconozca que no es capaz de recordar todo lo que pasó aquella noche en 2005, yo estoy completamente seguro de que no pasó nada. Nunca la drogué ni abusé de ella y nunca le haría algo así a nadie. Por el bien de mi familia, he luchado ferozmente para limpiar mi nombre por casi 10 años. Es el momento de dejar todo esto atrás y mirar hacia adelante. Le deseo a Kesha lo mejor”.

Y es que fue en 2014 cuando Kesha presentó una demanda acusando a Dr. Luke de abuso sexual, emocional y físico. El caso generó una gran atención mediática y dividió a la industria musical, con numerosos artistas expresando su apoyo a Kesha a través del movimiento #FreeKesha.