Esposa de Amaury Hernández reaparece tras su muerte: “Faltaron cosas por hacer”

“Decido quedarme con tus momentos favoritos, podrá cambiarnos la vida en un segundo pero nos quedan esos recuerdos que nos marcaron, no me despido mi amor, mi compañero eterno, te digo hasta luego, ahora nos toca a nosotros esforzarnos para llegar donde estas, TE AMO, dicen que las cosas buenas duran poco y así es, te me fuiste muy pronto, faltaron cosas por hacer, planes por ejecutar y palabras muchas que decirnos, cómo superaré esto aún no sé pero sé que Dios me ayudará. Y no te preocupes estaremos bien”, fue el mensaje de Ponciano.