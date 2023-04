“Yo no estuve con ella por los papeles”: Juan Manuel Díaz le responde a Mache Alvarado

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Juan Manuel Díaz, expareja de Mariajosé Alvarado, decidió contar su versión de los hechos y aseguró que no se casó con ella por los papeles de residencia y que los motivos de la separación fueron otros. En un Instagram Live -que fue reproducido en varias redes sociales- Juan Manuel asegura que se cansó de la actitud inmadura de Mache y de que su familia siempre estuviera metida en los problemas de pareja. De acuerdo con el venezolano, ella siempre se escudaba en su familia y les contaba cualquier percance que había en la casa y ellos siempre lo llamaban para reclamarle, hecho que poco a poco le fue colmando la paciencia.

De igual manera, Juan Manuel aseguró que nunca se fijo en Mache por los papales de residencia. “Yo no soy una persona que estuve con ella por los papeles, estuve con ella porque vi a una persona con la que podía hacer una familia y yo iba a poner todo lo que estaba dentro de mi para luchar por eso”. “A mi no me importaba quién era Mariajosé, yo no estaba con ella porque era famosa eso no me importa, a mi me importa la escencia de la persona”, aseguró en el video.

Juan Manuel asegura “ella se considera una persona de redes sociales y siempre se siente un poco más arriba de todo, lo respeto, está bien, pero las cosas no son así”.

Según cuenta, la casa donde viven lograron comprarla gracias a la colaboración de sus padres, porque ellos les prestaron su crédito para adquirirla “y se lo agradezco”, pero ese no es motivo para que ellos siempre estén presentes en los problemas maritales.

“Una de las cosas que me estaban haciendo sentir mal como hombre, como ser humano, era que yo siempre estaba hablando en las redes sociales sobre el amor propio y el honrar a tu pareja pero no recibo eso”, dijo. “Me parece bastante triste que diga, ‘no que por papeles’, toda mi vida he estado en este país y los papeles son lo de menos. Cuando comencé con ella me devolvió esas ganas de salir adelante, pero los papeles no porque yo hice las cosas de corazón”, reiteró el venezolano.

En relación a lo que ella contó que el matrimonio había terminado porque Juan Manuel había iniciado un curso y llegaba tarde a la casa, él aseguró que esa no es la verdadera razón.

“La relación no se acabó por un curso, qué pasa cuando en tu relación hay irrespeto, cuando tu no honras a tu pareja ahí hay problema, no fue el curso, claro que no. Todo se desató porque cuando ella cae en su accidente de la rodilla, ella se quedaba en casa y yo tenía que salir a trabajar porque yo trabajaba de driver (conductor) de limosinas, yo le decía ‘Mache no siempre la atención va a ser para tí’”, contó. Reiteró que “es feo estar con una persona donde ya no hay nada de cariño, afecto ni respeto”.

Juan Manuel asegura que Mache siempre le echaba en cara que él era quien era gracias a ella y por eso se sentía superior y hasta le daba órdenes de lo que debía hacer, hecho que él no le gustaba, pero que por amor trataba de que las cosas fuesen bien.

