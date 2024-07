Irina Baeva asegura que su conciencia está tranquila tras ruptura con Gabriel Soto

Sobre las indirectas que estaría enviado su ex en redes sociales, mencionó que ella no necesita enviar indirectas porque prefiere dar la cara.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La ruptura amorosa entre Irina Baeva y Gabriel Soto sigue dando de qué hablar con las nuevas revelaciones de la actriz rusa, quien dejó ver que no ha tenido ninguna conversación con su expareja desde que se publicó el comunicado que ella no autorizó.

“Yo no necesito y no tengo lugar ahorita para las indirectas. Yo estoy aquí por primera vez, y por única vez, dando la cara, hablando directo”, afirmó.

En el fragmento de una entrevista anterior, Baeva reveló que el comunicado con el que Soto anunció la ruptura amorosa después de cinco años de noviazgo no fue autorizado por ella.

“El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí. Sí, se me notificó, y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”, mencionó la rusa.