Muere Ian Gelder, actor de Game of Thrones, a los 74 años

Gelder era ampliamente reconocido por personificar al hermano menor de Lord Tywin Lannister (Charles Dance) en 12 capítulos de la famosa serie de HBO (ahora Max) Game of Thrones.

Asimismo, tuvo apariciones especiales en series de televisión como Doctor Who, Casualty, Edward the King, Snatch, Father Brown, Fifteen-Love, The Bill, I Thought You’d Gone, “Sus materiales oscuros” y su magistral participación en la franquicia Dark Ditties.

El actor construyó una destacada carrera en la actuación tanto en teatro como en pantalla.