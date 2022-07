Horacio Villalobos pide disculpas a Rubí por decirle “perdedora” en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El juez Horacio Villalobos atacó sin piedad a la académica Rubí Ibarra en su último concierto de La Academia: 20 años y ahora ha tenido que pedir disculpas por lo dicho.

En la gala del domingo, Villalobos no se midió al decirle a la “famosa quinceañera” que “los mexicanos apoyan a los perdedores”, ya que considera que la joven -oriunda de San Luis Potosí -mostró sus deseos de abandonar la competencia.

Horacio se disculpó a través deTwitter y en una entrevista para El Universal aseguró que durante la próxima gala le pedirá perdón a la cantante.

“No lo hice de manera personal, lo que pasa es que le falta en el canto, ella también está incluida en la disculpa que ofrezco y lo reiteraré el sábado, que le ofrezco una disculpa si es que la ofendí, pero no, yo lo que siempre me he referido es al canto, igual que todos mis compañeros”, dijo el conductor de Venga la Alegría.

Asimismo, Villalobos instó a Ibarra a no rendirse y continuar esforzándose para mejorar día con día, pues aseguró que ha notado la disciplina que tiene.

“Si por esta pequeña tormenta va a deponer las armas, pues entonces no tiene la madera para seguir en el mundo del espectáculo porque La Academia es ¡nada! junto a lo que te enfrentas en el mundo del espectáculo”, añadió.