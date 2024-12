Hijo de García Márquez opina sobre “Cien años de soledad”, de Netflix

3

“Es una experiencia diferente y hay que tratar de apreciarla por lo que es, no comparando el libro constantemente; para mí son proyectos hermanitos que se complementan”, dijo a EFE Rodrigo García Barcha, que junto con su hermano Gonzalo es uno de los productores ejecutivos de esta adaptación para Netflix.

En su opinión, pasar de leer “Cien años de soledad” a verla en la pantalla “es una experiencia personal para cada quien”.

“Yo tengo una historia evidentemente muy antigua y muy íntima con el libro, entonces yo no lo estoy viendo y tratando de comparar; Yo olvido el libro y trato de apreciar la serie como la serie. Por supuesto hay todos los lazos del mundo, pero no, para disfrutarla me liberé de decir esto sí, esto no; esto se parece, esto no se parece”, afirma.

La serie, que está compuesta de dos temporadas de ocho capítulos cada una, dirigidas de manera alternada por la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López, se traslada a la televisión, de la manera más fiel y cuidadosa posible, la magia con la que García Márquez, premio Nobel de Literatura de 1982, lleva al lector al universo de Macondo.

“El reto más grande inicialmente fue el de la decisión (de llevarla a la pantalla) porque durante mucho tiempo siempre se supo que Gabo estaba bastante renuente, pero también su resistencia era que se hiciera una película de dos o tres horas donde no cabía la novela entera, que por las necesidades de los presupuestos se hizo con actores de Hollywood, en inglés”, explica su hijo.

Sin embargo, eso cambió y con Netflix “se hizo realidad la posibilidad de hacerlo en español, en Colombia, en las horas que eran necesarias, con todos los recursos; Fue cuando empezamos a considerarlo mi hermano, mi madre y yo, y creo que se ha hecho bajo las mejores condiciones, entonces estamos muy optimistas de que guste mucho”, agrega.