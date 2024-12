Fallece Mark Withers, actor en series como “Dinastía” y Stranger Things

4

“El talento perdurable de Mark y su compromiso con la industria serán recordados con cariño por colegas, amigos y fanáticos por igual”, agregó.

5

Además de ser uno de los protagonistas de la popular serie de los años ochenta 'Dinastía', Withers tuvo apariciones especiales en 'Wonder Woman', 'Magnum, PI', 'Los duques de Hazzard', 'Hart to Hart', 'Remington Steele', 'Dallas', 'LA Law' (La ley de Los Ángeles), 'Days of Our Lives', 'The King of Queens' y 'Frasier'.

6

En los últimos años, continuó su carrera televisiva con papeles en series como la exitosa 'True Blood', 'Criminal Minds', 'Sense8', 'Castle' y la más reciente producción de Netflix 'Stranger Things', que ha sido una de sus mayores éxitos.