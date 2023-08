Esposa de Bruce Willis, admite que “no está bien” mientras afronta la enfermedad del actor

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Emma Heming, esposa de Bruce Willis, ha admitido que “no está bien”, mientras está al cuidado del actor, diagnosticado con demencia frontotemporal a principios de este año.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Emma, también actriz, se sincera sobre las dificultades que ha enfrentado y ofrece un mensaje de apoyo a quienes están pasando por situaciones similares.

“Quiero dejar claro que no estoy bien, porque no lo estoy. No me encuentro bien”. A pesar de las apariencias, revela la lucha interna que enfrenta a diario. “Cada día tengo que hacer un esfuerzo consciente por mí misma y por el bien de mi familia, ya que cuando no cuidamos de nosotros mismos, no podemos cuidar adecuadamente a quienes amamos”, dice.