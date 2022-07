Denuncian al novio de la actriz Livia Brito por tortura y secuestro

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El influencer Mariano Martínez, conocido también por ser el novio de la actriz Livia Brito, enfrenta problemas con la justicia, luego de que fuera denunciado por secuestro, tortura y amenazas contra el asesor de imagen Enrique Hernández.

Según detalló Hernández, el también entrenador personal lo secuestró días después de haberlo conocido, además lo acusó de haberle robado dinero.

La supuesta víctima reveló ante los medios de comunicación que el acusado lo contactó para conocer sobre su trabajo con la posibilidad de trabajar juntos, ya que uno de sus objetivos era poder acercarse a la actriz cubana.

Los dos hombres se reunieron la primera vez sin tener ningún percance, pero al día siguiente el novio de Brito le llamó para decirle que no encontraba un bolso, por lo que lo citó a su oficina para que revisaran los videos juntos.

“Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (...) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ (...) Él (Martínez) se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda”, relató.

Asimismo, dijo que le había desabrochado el pantalón y que lo amenazaban con matarlo, pero no lo golpearon ni hicieron otra cosa más que amarrarlo y amenazarlo.