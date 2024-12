Cesia Mejía sobre “candidatura”: “Es otra campaña de descrédito en mi contra”

3

“El hecho de imaginárselo me hace pensar que quien lo cree realmente, no tiene ni un poco de conocimiento sobre el ejercicio de mi carrera, sobre mi pensamiento, sobre mi lucha anticorrupción, que no va de la mano de ningún partido político”, reprochó la presentadora.

“Lamentablemente, tenemos memoria selectiva, y muchos han olvidado cómo yo confronté al gobierno anterior durante los últimos cuatro años, sobre todo. Creían que yo pertenecía al Partido Libertad y Refundación, me decían que era ñangara, me atacaban”, recordó y agregó, “ahora que también cuestiono muchas irregularidades en el Partido Libertad y Refundación y su gobierno, me atacan diciéndome que soy cachureca, que soy una vendida, que antes no hablaba porque se les olvidó todo”.

“Pero ahora les duele que a ellos también se les mencionen todos los errores, y no lo hago porque quiero estar en contra, no, es porque yo tengo claras mis convicciones, mis principios, mis valores, que no tienen precio. Y les repito, saquen un cheque del gobierno anterior a mi nombre o de este, se van a morir de las ganas. Gracias a Dios no existe y le pido al cielo, a Dios, al divino creador del universo, que no exista. Nunca nadie me ha comprado, ni va a comprar mi pensamiento ni mi conciencia”, aseguró Mejía.