Cazzu niega estar embarazada de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Después de varios rumores sobre el supuesto embarazo de Cazzu , novia de Christian Nodal , la cantante argentina aseguró no estar en la dulce espera de un hijo.

La artista respondió: “¿Me veo embarazada? ... No, no no”, dijo mientras no detenía su paso y era custodiada por guardaespaldas.

Ante la insistencia de los reportes para mostrar su vientre la intérprete de “Mucha Data” dijo: “¿Me veo más gorda?... Es que subí unos kilitos, es que estuve comiendo un poco”.