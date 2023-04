Carlos Bonavides, “Huicho Domínguez”, pide ayuda para localizar a su hija

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Carlos Bonavides, el actor que encarnó a “Huicho Domínguez”, pidió ayuda para encontrarse con su hija no reconocida Aylín Fernanda, quien nació tras su breve romance con Carmen Barrera. Se conoce que vive en Baja California, México.

El actor reveló a los medios de comunicación que hace unos días viajó a Tijuana con la firme intención de conocerla, pero desafortunadamente el encuentro no se dio.

“Fuimos a Tijuana e hice el anuncio en las televisoras, pero no se dio. La última vez que hablé con ella me dijo que ya no quiere nada de publicidad, que nos encontremos por otra forma. Yo fui con toda la buena voluntad pero no se dio, yo la esperé”, dijo Carlos Bonavides