Camilo anuncia 13 conciertos en España para el verano de 2027

Madrid, España.- El cantante colombiano Camilo regresará a España en junio y julio de 2027 con una gira vinculada a su último álbum, "Para cuando sean mayores", publicado en septiembre, según anunció este jueves.
Después de iniciar su gira el pasado 9 de octubre en Estados Unidos, con la que recorrerá escenarios de todo el continente americano, Camilo volverá a España dos años después de su última gira por el país. En esta ocasión, ofrecerá 13 conciertos.
El Navarra Arena de Pamplona acogerá la primera presentación el 18 de junio. Después, Camilo actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 19; en Vigo, como parte del Galicia Fest, el 25; en la plaza de toros de Granada, el 27; y en el festival Starlite Occident de Marbella, el 1 de julio.
La gira continuará en julio con un concierto en el Roig Arena de Valencia, el día 3, y dos presentaciones en el Movistar Arena de Madrid, los días 7 y 8. Posteriormente, el artista actuará en la plaza de toros de Roquetas de Mar, el 10; en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, el 11; y en el Murcia On, el 15.
La etapa peninsular concluirá en Cádiz, durante el Concert Music Festival, el 17 de julio. Después, Camilo viajará a Gran Canaria para cerrar su recorrido por España con un concierto en el Gran Canaria Arena, el 23 de julio.
En una entrevista con EFE con motivo de la presentación de su último disco, el colombiano contó que había dedicado más tiempo que nunca a cultivar un álbum lleno de lecciones de vida para sus dos hijas. Describió esas canciones como "semillas" que germinarán por completo en el futuro, aunque ya reflejan la esperanza característica de este optimista irredento.
"Como artista, España me ha recibido de una manera muy generosa", señaló Camilo en la entrevista. "Por eso creo que más allá de ideas que nos polaricen y deshumanicen, aquí siento una profunda fascinación y respeto mutuos y una celebración de la diversidad", añadió.