Camilo anuncia 13 conciertos en España para el verano de 2027

Madrid, España.- El cantante colombiano Camilo regresará a España en junio y julio de 2027 con una gira vinculada a su último álbum, "Para cuando sean mayores", publicado en septiembre, según anunció este jueves.

Después de iniciar su gira el pasado 9 de octubre en Estados Unidos, con la que recorrerá escenarios de todo el continente americano, Camilo volverá a España dos años después de su última gira por el país. En esta ocasión, ofrecerá 13 conciertos.

El Navarra Arena de Pamplona acogerá la primera presentación el 18 de junio. Después, Camilo actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 19; en Vigo, como parte del Galicia Fest, el 25; en la plaza de toros de Granada, el 27; y en el festival Starlite Occident de Marbella, el 1 de julio.