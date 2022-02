Belinda lanza una nueva canción ¿Indirecta a Nodal?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Al parecer Belinda decidió no quedarse callada tras los comentarios e indirectas que su exnovio Christian Nodal ha hecho desde que anunciaron su separación.

Y es que la exprotagonista de telenovelas y cantante lanzó un nuevo tema con el título Mentiras “Cabrón”, lo que muchos aseguran es una mensaje directo para su exprometido.

La artista lanzó su nueva canción a través de su plataforma de YouTube y es un tema que no tiene colaboración con otros cantantes.

En el tema se escucha a Beli decir: “No quiero un bobo que me controla ni (quiero) los fines de semana estar sola, y como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces, se ignoran”.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando, portándose como un cabrón”, dice en otra frase.

Beli personificó en este nuevo sencillo a una mujer que está cansada de lidiar con el ego de su pareja. Según algunos usuarios de las redes sociales las “verdades” que dice en la canción están relacionadas con su reciente separación.

En la publicación, la cantante dejó claro que este era solo un demo y no una versión definitiva, lo que provocó que se dijera que el tema era una respuesta de la cantante para la canción que sacó Nodal “Ya no somos ni seremos” el pasado 18 de febrero.

Al parecer la pareja no terminó en buenas condiciones ya que trascendió un video de Nodal durante su concierto en Honduras asegurando que el dinero no puede “comprar las cosas más bellas de esta vida”, y que en la pareja debe prevalecer el respeto y confianza.