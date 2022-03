Arturo Peniche asiste a reuniones grupales para controlar su ‘fuerte’ carácter

A inicios de este año, el protagonista de ‘Amor dividido’ explicó que no pierde las esperanzas de reanudar su matrimonio y por ello está tomando terapias para trabajar muchos aspectos personales.

Fue en el 2020 cuando trascendió su separación con Gaby Ortíz , madre de sus dos hijos con la que compartió casi 40 años y aunque en aquel entonces no se conocieron los motivos, se estima que tuvo que ver con su forma de ser y su ‘fuerte carácter’, según una reciente entrevista que concedió el actor para TVyNovelas.

“Tengo un carácter muy fuerte, el cual, de alguna manera es impulsivo y he tratado de bajar un poco eso. Ni tomo terapias ni medito, sólo me digo: soy un pend*jo por haber actuado de esta forma, y al momento de darme cuenta de que cometí un error, busco recapacitar y corregirlo”, expresó.

Asimismo, agregó que ahora acepta sus defectos, cuando antes se peleaba con ellos. “Entendí que son parte de mí y los medio, no me los puedo quitar. El Arturo de hoy es igual de perseverante, inquieto y energético, siempre estoy haciendo cosas. Las decisiones que he tomado han sido las correctas de unos tres años para acá”, contó.

Peniche no ahondó en sus actividades de cada reunión, sin embargo, las comparó con los conocidos grupos de apoyo ‘Alcohólicos anónimos’. “Es como Alcohólicos anónimos, ese tipo de lugares que te ayudan a ir corrigiendo y a ir sabiendo por qué tienes ciertas carencias en tu vida, y las vas mejorando”, reveló.

Finalmente, el actor de telenovelas como ‘Maria Mercedes’ y ‘En nombre del amor’ dijo que seguiría en el proceso para encontrar su esencia mientras vive una etapa de tranquilidad y plenitud.

